Азербайджан вошел в пятерку лидеров по росту спроса среди российских туристов

Азербайджан вошел в пятерку зарубежных направлений, продемонстрировавших наибольший рост спроса среди российских туристов в осеннем сезоне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Число бронирований отелей в Азербайджане на осень 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18 процентов.

Лидером по росту спроса стала Греция, где количество бронирований увеличилось на 109 процентов. Далее следуют Кипр – 100 процентов, Сербия – 75 процентов и Турция – 60 процентов.

Значительно снизился интерес российских путешественников к традиционным европейским направлениям. Спрос на бронирование отелей в Испании сократился на 82 процента, Германии - на 73 процента, Франции - на 65 процентов, Италии – на 59 процентов. Число бронирований в ОАЭ уменьшилось на 74 процента.

По мнению экспертов, при выборе зарубежного направления российские туристы все чаще учитывают стоимость проживания, транспортную доступность и визовые правила.