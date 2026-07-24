Будапешт вновь затормозил евроинтеграцию Украины и Молдовы

Венгрия в ходе технического совещания в среду заблокировала дальнейшие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, что не позволит им приступить к официальным переговорам по реформам в сфере внутреннего рынка и конкурентоспособности.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По его данным, в отсутствие прорыва в переговорах прогресс невозможен до 1 сентября, на которое запланировано следующее техническое заседание.

Еврокомиссия в июне, начиная переговоры с Украиной и Молдовой по кластеру основных ценностей ЕС, заявляла о намерении в июле приступить к консультациям по всем остальным кластерам.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела (главы), которые в свою очередь, неравномерно объединены в шесть кластеров. Начало переговоров не задает никаких временных рамок и не дает гарантий приема в ЕС. Так, Черногория, которая может вступить в ЕС в 2027 году, ведет эти переговоры уже 14 лет.

Турция формально остается кандидатом и ведет переговоры о приеме уже почти 21 год.