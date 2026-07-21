Во Франции запретили соцсети детям младше 15 лет

Парламент Франции окончательно принял законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет, сообщает телеканал BFMTV.

Законопроект поддержали 279 депутатов, против выступил 81.

Таким образом, Франция стала первой страной в Европе, запретившей социальные сети для лиц младше 15 лет.

Правительство страны планирует ввести запрет в действие в два этапа. Начиная с 1 сентября, новые учетные записи будут подлежать проверке возраста. Для существующих учетных записей новые правила будут применяться с 1 января 2027 года.