Во Франции запретили соцсети детям младше 15 лет
Парламент Франции окончательно принял законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Законопроект поддержали 279 депутатов, против выступил 81.
Таким образом, Франция стала первой страной в Европе, запретившей социальные сети для лиц младше 15 лет.
Правительство страны планирует ввести запрет в действие в два этапа. Начиная с 1 сентября, новые учетные записи будут подлежать проверке возраста. Для существующих учетных записей новые правила будут применяться с 1 января 2027 года.
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