Умерла «женщина с голубями» из фильма «Один дома 2»

Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная зрителям по роли женщины с голубями в фильме «Один дома 2», скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщила BBC со ссылкой на представителя артистки.

Причина смерти актрисы пока не раскрывается. Её агент Фил Белфилд отметил, что Фрикер оставила значительный след в мире кино и телевидения.

«Мы больше никогда не увидим никого, подобного ей, и мир стал беднее без неё», — заявил представитель актрисы, вспоминая её талант и вклад в искусство.

Широкую известность Фрикер получила благодаря драме «Моя левая нога» (1989), за роль в которой она в 1990 году была удостоена премии «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

Также актриса сыграла медсестру Меган Роуч в популярном сериале BBC «Катастрофа» и запомнилась зрителям ролью доброй женщины с голубями в комедии «Один дома 2» (1992).

В последние годы Бренда Фрикер жила в Бристоле вместе со своим партнёром Джо.