Генпрокуратура прокомментировала кадры незаконных операций в эстетическом центре «UĞUR-777» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Генеральная прокуратура распространила заявление в связи с информацией, появившейся в СМИ относительно эстетического центра «UĞUR-777» и гражданки Гюльбады Абдуллаевой.

Как сообщили 1news.az в Генеральной прокуратуре, в последние дни в средствах массовой информации и на платформах социальных сетей распространились сведения и видеокадры, касающиеся осуществления Гюльбадой Абдуллаевой врачебной деятельности без соответствующего свидетельства о сертификации, а также проведения незаконной медицинской деятельности в эстетическом центре «UĞUR-777»:

«Сообщаем, что данные факты были расследованы прокуратурой Насиминского района, по результатам чего было возбуждено уголовное дело (https://genprosecutor.gov.az/az/post/8975).

На основании достоверных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, было обеспечено привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемых:

Хаялы Исмаиловой - по статьям 131.2, 139-1.2, 142.2, 309.2, 310 и 322.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики;

Мушфига Багирова - по статьям 131.2, 139-1.2, 32.5, 309.2, 310 и 322.1;

Рены Гулиевой - по статьям 142.2, 32.5, 309.2, 310 и 322.1 Уголовного кодекса АР.

Обвинительное заключение по уголовному делу 22 апреля 2026 года было утверждено прокурором, осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием, и направлено по принадлежности на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В настоящее время судебное разбирательство продолжается».

Также отмечается, что уголовное преследование в отношении Гюльбады Абдуллаевой по статье 310 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в рамках данного уголовного дела было прекращено в связи с применением Постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета».

Кроме того, проведенным следствием в ее деяниях не было выявлено признаков состава преступления, предусмотренного статьей 142.1 Уголовного кодекса.

Наряду с этим, было обеспечено полное возмещение Гюльбадой Абдуллаевой материального ущерба, причиненного потерпевшему лицу, в размере 2 тысяч манатов, а также выплата в государственный бюджет суммы в размере 500 манатов.

В то же время в отношении Г. Абдуллаевой было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статьям 215.1 и 428.1 Кодекса об административных проступках, которое было направлено по принадлежности в соответствующие государственные органы для рассмотрения, и к ней было применено административное взыскание в виде штрафа.

«Генеральная прокуратура еще раз заявляет, что все поступающие обращения, касающиеся фактов незаконной медицинской деятельности, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, расследуются всесторонне, полно и объективно в соответствии с требованиями законодательства, и правовая оценка каждому факту дается на основе собранных доказательств», - говорится в сообщении.

15:24

В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено проведение процедуры липосакции (откачка жира) женщине в немедицинских и антисанитарных условиях.

На видео отчетливо видно, что хирургическое вмешательство выполняется на пациентке без применения какой-либо анестезии.

В связи с данной темой, вызвавшей бурный общественный резонанс, мы обратились с запросом в Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

В ответ на наш запрос в Центре сообщили, что из информации, распространенной в соцсетях, становится понятно, что данный видеоматериал является архивным, а сама операция проходила в феврале 2025 года в нелегально функционировавшем центре под названием «UĞUR Estetik Mərkəzi 777».

Также в ведомстве отметили, что в отношении данного объекта, расположенного по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Гусейна Сеидзаде, 176, и осуществлявшего без лицензии частную медицинскую деятельность, Центр аналитической экспертизы на основании жалоб граждан неоднократно проводил внеплановые проверки в соответствии с требованиями законодательства.

«На основании последнего поступившего обращения 22 июля 2025 года сотрудники Центра аналитической экспертизы Минздрава провели очередную внеплановую проверку, в ходе которой был установлен факт осуществления частной медицинской деятельности без лицензии. В связи с этим на основании статьи 210.1 Кодекса об административных проступках был составлен протокол и направлен по принадлежности для дальнейшего производства.

Что касается Гюльбады Абдуллаевой, в результате проведенного расследования установлено, что она не имеет высшего или среднего медицинского образования и, соответственно, не зарегистрирована в «Единой медицинской информационной системе» в качестве медицинского работника.

На основании обращения гражданина в мае текущего года Центр в соответствии с законодательством принял административные меры в отношении индивидуального предпринимателя Абдуллаевой Гюльбады Алигисмет гызы, а также сотрудничавшего с ней лица. По соответствующим статьям Кодекса об административных проступках были составлены протоколы и направлены для дальнейшего производства.

Кроме того, по результатам служебного расследования с целью прекращения незаконной частной медицинской деятельности ИП Абдуллаевой Г. А. было подготовлено и направлено представление для возбуждения соответствующего ходатайства перед правоохранительными органами. В свою очередь, Министерство здравоохранения обратилось в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер по данному вопросу.

Центр аналитической экспертизы в соответствии с законодательством осуществляет государственный контроль в сфере частной медицинской деятельности, принимает административные меры по выявленным нарушениям и реализует дополнительные шаги для пресечения незаконной деятельности», - подчеркнули в Центре.

Данный инцидент прокомментировала и сама пострадавшая. В заявлении для Axşam.az пациентка рассказала о том, что ей пришлось пережить. По ее словам, вмешательство проводилось в косметологическом центре «Uğur 777», деятельность которого на данный момент приостановлена. Процедуру выполняла Гюльбада Абдуллаева, известная как «Др. Гюлю», которая ранее попала в центр внимания СМИ из-за танцев во время операции:

«Операция состоялась в феврале прошлого года. Это был косметологический центр. Мне предложили операцию, и я согласилась. Сказали прийти на операцию вечером. Меня отправили в операционную без какого-либо предварительного обследования. Я очнулась прямо посреди процесса, однако повторную анестезию мне не сделали. После окончания процедуры меня с сильными болями отправили домой. В дальнейшем никаких обследований не проводили, моим состоянием никто не интересовался. Дома я просто пила обезболивающие. Связаться с врачом, чтобы узнать что-либо о своем состоянии, мне так и не удалось».

Напомним, что ранее распространились кадры, на которых Гюльбада Абдуллаева, известная как «Др. Гюлю» танцует во время операции.

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