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Кто он – новый посол Азербайджана в Турции? - ДОСЬЕ

First News Media15:22 - Сегодня
Кто он – новый посол Азербайджана в Турции? - ДОСЬЕ

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева Рашад Асланов отозван с должностей посла Азербайджана в Италии, а также по совместительству - на Мальте, в Сан-Марино и постоянного представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Международном фонде сельскохозяйственного развития (ИФАД), и назначен послом Азербайджана в Турции.

1news.az представляет вниманию читателей краткую биографическую справку дипломата:

Рашад Фахраддин оглу Асланов родился 13 октября 1977 года.

Окончил факультет международных отношений и международного права Бакинского государственного университета, а также получил степень магистра международного права (с отличием). Помимо этого, прошёл курс профессионального развития по направлению "права человека, право и практика" в Бирмингемском университете, а также преподавал в Академии государственного управления по специальности "право международных договоров".

В 1999 году начал дипломатическую карьеру в качестве референта Управления международного права и договоров Министерства иностранных дел Азербайджана. К 2004 году дослужился до должности атташе, а затем третьего секретаря того же управления.

В период с 2004 по 2008 год работал третьим и вторым секретарём посольства Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, а также заместителем постоянного представителя Азербайджана при агентствах ООН, расположенных в Риме.

В 2009 году был назначен первым секретарём Управления международного права и договоров МИД.

С 2011 по 2016 год занимал должность помощника руководителя МИД.

В 2016 году был направлен в Аргентину в качестве временного поверенного в делах. Вскоре, в период с 2016 по 2022 год, Асланов занял должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Аргентинской Республике с резиденцией в Буэнос-Айресе. Одновременно он был аккредитован в качестве посла в Чили, Парагвае, Многонациональном Государстве Боливия и Восточной Республике Уругвай. Таким образом, Асланов представлял интересы Азербайджана в пяти латиноамериканских государствах.

С 2022 года и до последнего назначения работал послом Азербайджана в Италии.

В 2023 году параллельно с итальянской миссией был назначен постоянным представителем Азербайджана при агентствах ООН (ФАО, ВПП, ИФАД), а также чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сан-Марино и Республике Мальта (с резиденцией в Риме).

Рашад Асланов свободно владеет английским, русским, турецким, итальянским и испанским языками, а также на среднем уровне говорит на арабском.

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