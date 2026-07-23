Утверждены размеры пошлин для владельцев мопедов в Азербайджане

Размеры государственных пошлин за прохождение мопедами технического осмотра, их государственную регистрацию, прием экзаменов для получения водительских прав, выдачу или замену водительских прав, а также за выдачу государственных регистрационных номеров будут регулироваться в соответствии с действующими ставками госпошлин.

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в некоторые законы в связи с исполнением Закона от 9 декабря 2025 года "О внесении изменений в Закон "О дорожном движении".

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ также предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при эксплуатации зарегистрированных мопедов.

Согласно закону, за выдачу или замену водительского удостоверения для управления мопедом, а также за выдачу регистрационного удостоверения отдельно будет взиматься пошлина в размере 30 манатов.

Согласно документу, прохождение техосмотра мопедов обойдется в 15 манатов, регистрация - 10 манатов, выдача государственных регистрационных номеров - 15 манатов, прием экзаменов для получения водительского удостоверения на управление мопедом - 40 манатов, а повторный прием экзаменов - 20 манатов.