Опубликован полный текст Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией

Подписана Совместная декларация о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

Ниже представлен полный текст Совместной декларации:

"Азербайджанская Республика и Федеративная Республика Германия (далее - «Стороны») отмечают давние и дружественные отношения между Сторонами. Они подтверждают взаимное стремление к углублению двустороннего партнерства и сотрудничества на основании взаимного доверия и сближения интересов в различных областях. Ссылаясь на свое уважение к государственному суверенитету, независимости и территориальной целостности друг друга, Стороны вновь подтверждают совместную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, Хельсинкскому Заключительному акту, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также другим международно-правовым документам, способствующим укреплению мира и безопасности.

Стороны приветствуют исторический импульс в отношениях между Азербайджаном и Арменией, в частности итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года и последующие мирные шаги, предпринятые в направлении нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Федеративная Республика Германия вновь заявляет о своей полной поддержке усилий обеих стран, направленных на достижение устойчивого мира в регионе.

Стороны подчеркивают стратегическую значимость партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС) и отмечают рост уровня взаимодействия в целях дальнейшего углубления политического диалога и практического сотрудничества. Они также подчеркивают важность принятия обновленных Приоритетов партнерства между Азербайджаном и ЕС и полного использования существующих механизмов диалога между Азербайджанской Республикой и ЕС. Стороны также высоко оценивают усилия по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами ЕС.

1. Стороны намерены сотрудничать в следующих областях, включая, в числе прочих, следующие:

а. Политическое и Дипломатическое Сотрудничество: регулярные консультации между министерствами и ведомствами; обмен визитами на высшем уровне; тематические диалоги на высшем уровне для дальнейшего углубления областей взаимовыгодного сотрудничества; укрепление практического сотрудничества по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес.

b. Экономическое и Торговое Сотрудничество: содействие развитию двусторонней торговли и инвестиционных возможностей; продолжение деятельности Германо-азербайджанской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям в качестве механизма содействия развитию двусторонних экономических отношений; полное использование потенциала сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, устойчивое экономическое развитие, зеленая энергия, зеленый и низкоуглеродный водород, энергоэффективность, расширение сотрудничества по вопросам глобального и регионального значения, таким как транспортная связность и инфраструктура, энергетические потоки, включая газ, борьба с климатическими изменениями и охрана окружающей среды, а также устойчивое управление водными ресурсами.

c. Безопасность и Оборона: продолжение диалога на министерском уровне по вопросам региональной и глобальной безопасности, включая незаконную торговлю людьми и наркотиками; сотрудничество и помощь в области разминирования; содействие сотрудничеству в оборонной промышленности; продолжение обмена экспертами и студентами между военными академиями и учреждениями; обмен информацией и передовым опытом в областях, представляющих общий интерес.

d. Культура, Образование, Язык и Межчеловеческие контакты: мероприятия и программы культурного обмена, способствующие взаимопониманию, межкультурному и межконфессиональному диалогу; перспективы диалога о возможности дальнейшего сотрудничества в области инновационного, цифрового и профессионального образования, совместных исследовательских проектов и академических обменов.

e. Наука, Технологии и Инновации: содействие сотрудничеству в области цифровой трансформации, модернизации промышленности и новых технологий; сотрудничество в сферах образования и науки.

2. Мероприятия в рамках настоящей политической декларации будут осуществляться в зависимости от наличия ресурсов и согласно соответствующим законам и нормативным актам Сторон.

Подписано в Берлине 21 июля 2026 года в двух экземплярах на английском языке".