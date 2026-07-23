На освобожденных территориях будет создан Фонд постоянного расселения

На освобожденных от оккупации территориях будет создан Фонд постоянного расселения.

Это отражено в изменениях к Жилищному кодексу, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно кодексу, жилые помещения Фонда постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях войдут в число видов жилых помещений специализированного жилищного фонда. Жилые помещения Фонда постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях предназначены для переселения бывших вынужденных переселенцев на постоянные жилые площади на освобожденных от оккупации территориях и передачи этих жилых площадей в их собственность.

Порядок переселения вынужденных переселенцев на жилые площади Фонда постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях и передачи этих жилых площадей в их собственность будет определяться органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Источник: АПА