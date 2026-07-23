Джейхун Байрамов принял помощника президента России

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере борьбы с изменением климата, вопросы COP, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, 23 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял помощника Президента Российской Федерации, спецпредставителя Президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал об опыте, накопленном Азербайджаном в рамках председательства в COP29, и достигнутых результатах, а также о тесном сотрудничестве нашей страны с Австралией, которая будет председательствовать в COP31, и Турцией, принимающей данный саммит.

На встрече также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества по вопросам Каспия. В этом контексте была подчеркнута важность активизации деятельности соответствующей двусторонней Рабочей группы. Отметив важность защиты водных ресурсов и уникальной экосистемы Каспийского моря, стороны обратили внимание на значимость внедрения инновационных технологий и реализации совместных проектов в этом направлении, в том числе в сфере сельского хозяйства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.