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Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре внимания международных медиа

First News Media22:20 - Сегодня
Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре внимания международных медиа

Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию продолжает широко освещаться международными средствами массовой информации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, медиаресурсы различных организаций ряда стран мира, а также международные информационные издания подробно осветили состоявшиеся в рамках визита встречи, обсуждения по дальнейшему углублению азербайджано-германского сотрудничества, подписание Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства и создание Азербайджано-германского делового совета, а также заявления лидеров для прессы.

Министерство иностранных дел Германии назвало подписание Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева важным шагом в развитии двусторонних отношений. Директор министерства по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Никлас Вагнер в публикации в социальной сети X от имени МИД Германии подчеркнул, что документ будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами.

«Сегодня мы еще больше укрепили прочные отношения между Германией и Азербайджаном посредством Стратегической повестки. Мы будем работать над расширением сотрудничества в различных сферах и приветствуем историческую динамику в отношениях между Арменией и Азербайджаном», - говорится в публикации. В ней также представлен полный текст Совместной декларации.

Визит главы азербайджанского государства получил широкое освещение и в медиа Вьетнама. Порталы Vietnam.vn, Baomoi.com и Quang Minh Viet Nam рассматривали официальный визит Президента Ильхама Алиева главным образом в контексте энергетической безопасности, стратегического партнерства и сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Издания представили подписание Германией Совместной декларации о стратегическом партнерстве с Азербайджаном и расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, торговли, инвестиций, инфраструктуры, науки и технологий как главные итоги визита.

В публикациях особо подчеркивались возрастающая роль Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы на фоне сокращения зависимости от российских энергоресурсов, значение Южного газового коридора и перспективы увеличения поставок газа в Германию. Одновременно Средний коридор был представлен как альтернативный стратегический транспортный маршрут, соединяющий Азию и Европу в условиях геополитических рисков, а инвестиции Азербайджана в порт Алят и транзитную инфраструктуру были оценены как важный фактор диверсификации европейских цепочек поставок.

В целом вьетнамские медиа представили азербайджано-германские отношения не только как двустороннее сотрудничество, но и как важный элемент обеспечения энергетической безопасности Европы, развития региональной взаимосвязанности и формирования новой глобальной логистической системы.

Кувейтский новостной портал Nabd.com также осветил визит Президента Азербайджана преимущественно в контексте энергетической безопасности, торговых связей и стратегии Европы по снижению зависимости от российских энергоресурсов. В публикации акцентируется внимание на интересе Германии к азербайджанскому газу, роли Южного газового коридора, возможном увеличении экспорта газа и значении Среднего коридора для торговли между Европой и Азией. В этом контексте азербайджано-германское сотрудничество рассматривается как часть более широких глобальных энергетических и логистических процессов. Особо подчеркивается, что стратегическую ценность для Европы приобретают не только энергетические ресурсы Азербайджана, но и его транзитный потенциал.

Ряд международных медиа подробно осветил заявление Президента Ильхама Алиева о неформальной встрече в Баку бывших высокопоставленных представителей России и Германии, на которой обсуждались возможности прекращения войны в Украине. В публикациях основной акцент сделан на том, что Азербайджан не был заранее проинформирован об этих контактах, а Федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что правительство Германии не имеет отношения к данной встрече. Соответствующие материалы были опубликованы в польских изданиях Rzeczpospolita, Onet, Interia, Money.pl и Newsweek Polska, румынских Digi24, HotNews и News.ro, хорватских Index.hr и Dnevnik.hr, болгарских Dnevnik, Focus News, News.bg и Vesti.bg, а также словацких SME, Teraz.sk и Topky.sk.

Материалы ряда других зарубежных медиа были посвящены резонансу заявления Президента Ильхама Алиева в международной политической повестке, возможным дипломатическим контактам по вопросу войны в Украине и позициям сторон. Соответствующая информация была опубликована также на платформах сербских Politika, Tanjug, Novosti и N1 Srbija, боснийских Oslobođenje и Vijesti.ba, хорватской HRT, турецких Habertürk и Haberler, грузинских 1TV.ge и Imedi News, испанской ABC, а также южнокорейской KBS World.

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