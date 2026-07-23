В Астане состоялось заседание комитета высокопоставленных должностных лиц СВМДА - ФОТО

В административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане состоялось очередное заседание Комитета высокопоставленных должностных лиц СВМДА под председательством Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В ходе заседания были обсуждены мероприятия, реализованные Азербайджаном в рамках председательства в СВМДА по теме «Более сильное СВМДА: цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии», направленные на укрепление доверия между государствами-членами и расширение сотрудничества.

Председательствующая сторона представила информацию о ходе реализации повестки по трансформации СВМДА в международную организацию, в том числе о прогрессе в переговорах по проекту соответствующего Устава. Также состоялся обмен мнениями относительно позиций государств-членов.

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к Саммиту СВМДА, который пройдет в текущем году в Баку, а также состоялись предварительные обсуждения проектов возможных итоговых документов саммита, предложенных Азербайджаном как страной-председателем.

Кроме того, в соответствии с повесткой дня участники обсудили вопросы развития состава и структуры Секретариата СВМДА, расширения его международных партнерств, а также концептуальные документы, определяющие приоритетные направления сотрудничества в различных сферах деятельности Совещания.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в рамках СВМДА, включая институциональное развитие организации, выдвинутые в этой связи инициативы и проведенные мероприятия.