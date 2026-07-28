 Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о госпитализации Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о госпитализации Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО

Джамиля Суджадинова15:38 - Сегодня
Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о госпитализации Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО

Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало распространяющуюся информацию о состоянии здоровья известного рэп-исполнителя Эльшада Хосе.

Как сообщает 1news.az, Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало появившуюся в информационном пространстве информацию о предполагаемой госпитализации известного рэп-исполнителя Эльшада Хосе в Республиканскую психиатрическую больницу в поселке Маштага.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что действующее законодательство Азербайджана не допускает разглашения сведений, касающихся психического здоровья граждан и получения ими специализированной медицинской помощи.

«Согласно законодательству Азербайджанской Республики, сведения о психическом здоровье человека, в том числе об использовании им психиатрических и наркологических услуг, являются врачебной тайной, а конфиденциальность персональных медицинских данных охраняется государством».

В ведомстве также отметили, что информация о нахождении человека на учете в психиатрическом или наркологическом медицинском учреждении не может быть предоставлена третьим лицам, включая представителей средств массовой информации.

«По этой причине информация о том, состоит ли то или иное лицо на учете в психиатрическом или наркологическом медицинском учреждении, не может быть предоставлена третьим лицам или средствам массовой информации. Подобные сведения могут быть разглашены только в предусмотренных законодательством случаях — с согласия самого лица либо по законному требованию суда, следственных и других уполномоченных государственных органов», - сказано в сообщении.

11:48

У известного азербайджанского рэпера Эльшада Хосе, по имеющейся информации, возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно распространяющейся информации, несколько дней назад артист был госпитализирован в Республиканскую психиатрическую больницу, расположенную в поселке Маштага.

По предварительным данным, состояние рэпера оценивается как тяжелое. При этом официального подтверждения данной информации со стороны медицинского учреждения или уполномоченных государственных органов на момент публикации не поступало.

Также ситуацию пока не прокомментировали представители артиста, его родственники или близкие.

Источник: Azxeber

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