В ряде районов Баку сегодня будет ограничена подача электроэнергии

Сегодня в ряде районов Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с работами по повышению качества электроснабжения и удовлетворению растущего спроса на электроэнергию 30 июля с 10:00 до 13:00 ограничения коснутся части проспектов Иншаатчылар и Наримана Нариманова в зоне обслуживания Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту.

Кроме того, в Хатаинском районе с 09:00 до 17:00 в связи с текущими ремонтными работами будет приостановлена подача электроэнергии на проспекте Ходжалы, а также на улицах Натиг Алиев, Фазаил Байрамов, Иззат Оруджов, Аяз Исмайылов и Мехди Мехдизаде.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным и надежным электроснабжением.