 В ряде районов Баку сегодня будет ограничена подача электроэнергии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В ряде районов Баку сегодня будет ограничена подача электроэнергии

First News Media07:50 - Сегодня
В ряде районов Баку сегодня будет ограничена подача электроэнергии

Сегодня в ряде районов Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с работами по повышению качества электроснабжения и удовлетворению растущего спроса на электроэнергию 30 июля с 10:00 до 13:00 ограничения коснутся части проспектов Иншаатчылар и Наримана Нариманова в зоне обслуживания Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту.

Кроме того, в Хатаинском районе с 09:00 до 17:00 в связи с текущими ремонтными работами будет приостановлена подача электроэнергии на проспекте Ходжалы, а также на улицах Натиг Алиев, Фазаил Байрамов, Иззат Оруджов, Аяз Исмайылов и Мехди Мехдизаде.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным и надежным электроснабжением.

Поделиться:
554

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко 

Спорт

Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью ...

Экономика

Цена азербайджанской нефти выросла на $7

Общество

Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

Общество

В Бакметрополитене прокомментировали эвакуацию пассажиров с платформы - ВИДЕО

Смертельное отравление в Евлахе: погибла 16-летняя девушка

В Азербайджане пройдет дополнительный конкурс в магистратуру

Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

СМИ: Экс-глава «Аграркредит» Мамед Мусаев проходит по делу о присвоении кредитов на 100 млн манатов

Space TV обвинил Вадо Коровина в огромных долгах телеканала - ОБНОВЛЕНО

Трагедия в жилом комплексе «Аккорд» в Баку — ФОТО

Жара до +41 градуса: МЧС обратилось к населению с предупреждением

Последние новости

В Бакметрополитене прокомментировали эвакуацию пассажиров с платформы - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Telegram грозит многомиллионный штраф в Австралии из-за экстремистского контента

Сегодня, 11:33

Смертельное отравление в Евлахе: погибла 16-летняя девушка

Сегодня, 11:30

В Азербайджане пройдет дополнительный конкурс в магистратуру

Сегодня, 11:26

Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью жизни общества»

Сегодня, 11:18

Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко 

Сегодня, 11:12

Армянский борец поблагодарил Азербайджан

Сегодня, 11:05

Подготовлен Статистический бюллетень по государственному и государственно гарантированному долгу

Сегодня, 11:00

Цена азербайджанской нефти выросла на $7

Сегодня, 10:58

Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:55

КТК сообщил об атаке БПЛА еще по двум танкерам возле терминала в Черном море

Сегодня, 10:50

Стали известны новые подробности исчезновения брата и сестры из России в Таиланде - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

В Кыргызстане состоится неформальный саммит Центральная Азия - Азербайджан

Сегодня, 10:43

Болельщики создали около 30 петиций с призывом лишить Месси премии принцессы Астурийской

Сегодня, 10:40

Патриарх Кирилл выпустил книгу о плюсах войны и заявил об «исторической миссии» России

Сегодня, 10:35

Назначен замдиректора Госагентства по работе с религиозными образованиями Нахчыванской АР

Сегодня, 10:30

США могут заблокировать назначение нового посла Франции в Вашингтоне

Сегодня, 10:25

Суд Сингапура оштрафовал иностранного студента на 600 долларов

Сегодня, 10:20

Бен Аффлек выиграл 1 млн долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и передал деньги на благотворительность - ВИДЕО

Сегодня, 10:16

Лига конференций УЕФА: «Зиря» и «Нефтчи» проведут ответные матчи

Сегодня, 10:05
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57