Делегация Милли Меджлиса ознакомилась в Эфиопии с рядом государственных и исторических мест — ФОТО

Продолжается официальный визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита 29 июля парламентская делегация посетила расположенный в столице Аддис-Абебе центр государственных услуг MESOB.

Гостям было сообщено, что созданный на основе модели азербайджанского бренда ASAN xidmət MESOB представляет собой современную систему «одного окна», предназначенную для облегчения доступа граждан к важнейшим государственным услугам. Объединяя более 140 услуг федеральных ведомств в едином цифровом и физическом центре, MESOB обеспечивает более быстрое, удобное и надежное предоставление госуслуг.

Отметим, что в мае 2024 года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и соответствующей структурой Эфиопии был подписан меморандум о взаимопонимании по внедрению в этой стране опыта ASAN xidmət. Вопросы сотрудничества в данном направлении обсуждались также в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Эфиопии Тайе Ацке Селассие, состоявшейся в рамках COP29. За прошедший период при поддержке Азербайджана в Эфиопии были реализованы необходимые организационные, правовые и технические меры по внедрению опыта ASAN xidmət.

В ходе встреч председателя Милли Меджлиса С. Гафаровой отмечалось, что руководство страны применяет эту модель и в регионах Эфиопии, что позволило значительно повысить эффективность предоставления госуслуг.

В рамках визита делегация также ознакомилась с Национальным дворцовым музейным комплексом. Гости были проинформированы о том, что он является одним из важнейших культурно-исторических объектов, отражающих историю эфиопской государственности, наследие периода монархии и культурные ценности страны.

Кроме того, делегация посетила Национальный музей истории, где ознакомилась с экспонатами, отражающими историю Эфиопии.