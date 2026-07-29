 Делегация Милли Меджлиса ознакомилась в Эфиопии с рядом государственных и исторических мест — ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Делегация Милли Меджлиса ознакомилась в Эфиопии с рядом государственных и исторических мест — ФОТО

First News Media22:50 - 29 / 07 / 2026
Делегация Милли Меджлиса ознакомилась в Эфиопии с рядом государственных и исторических мест — ФОТО

Продолжается официальный визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита 29 июля парламентская делегация посетила расположенный в столице Аддис-Абебе центр государственных услуг MESOB.

Гостям было сообщено, что созданный на основе модели азербайджанского бренда ASAN xidmət MESOB представляет собой современную систему «одного окна», предназначенную для облегчения доступа граждан к важнейшим государственным услугам. Объединяя более 140 услуг федеральных ведомств в едином цифровом и физическом центре, MESOB обеспечивает более быстрое, удобное и надежное предоставление госуслуг.

Отметим, что в мае 2024 года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и соответствующей структурой Эфиопии был подписан меморандум о взаимопонимании по внедрению в этой стране опыта ASAN xidmət. Вопросы сотрудничества в данном направлении обсуждались также в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Эфиопии Тайе Ацке Селассие, состоявшейся в рамках COP29. За прошедший период при поддержке Азербайджана в Эфиопии были реализованы необходимые организационные, правовые и технические меры по внедрению опыта ASAN xidmət.

В ходе встреч председателя Милли Меджлиса С. Гафаровой отмечалось, что руководство страны применяет эту модель и в регионах Эфиопии, что позволило значительно повысить эффективность предоставления госуслуг.

В рамках визита делегация также ознакомилась с Национальным дворцовым музейным комплексом. Гости были проинформированы о том, что он является одним из важнейших культурно-исторических объектов, отражающих историю эфиопской государственности, наследие периода монархии и культурные ценности страны.

Кроме того, делегация посетила Национальный музей истории, где ознакомилась с экспонатами, отражающими историю Эфиопии.

Поделиться:
275

Актуально

Xроника

Посол Азербайджана в Австрии отозван и назначен постпредом при ООН в Женеве

Спорт

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в ...

Xроника

Камиль Хасиев отозван с должности посла в Сербии и назначен послом в Австрии

Мнение

Средний коридор против морского шантажа в Ормузе и Баб-эль-Мандебе

Политика

Азербайджан был представлен на церемонии приведения к присяге Президента Перу - ФОТО

Делегация Милли Меджлиса ознакомилась в Эфиопии с рядом государственных и исторических мест — ФОТО

Сахиба Гафарова провела встречу с премьер-министром Эфиопии

Фархад Мамедов: «Благодаря» России и Ирану Каспий постепенно становится частью театра военных действий

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Утверждены изменения в сроках пребывания иностранцев в Азербайджане

На освобожденных территориях будет создан Фонд постоянного расселения

Джейхун Байрамов принял помощника президента России

От Сороса до армянского лобби: Новые факты о финансовых и политических связях Франка Швабе

Последние новости

Азербайджан был представлен на церемонии приведения к присяге Президента Перу - ФОТО

Сегодня, 00:00

В Ираке в результате ударов США и Саудовской Аравии погибли 5 иранских военных советников

29 / 07 / 2026, 23:50

Экстренно прооперирована певица Нигяр Джамал

29 / 07 / 2026, 23:40

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в командном зачете

29 / 07 / 2026, 23:20

Делегация Милли Меджлиса ознакомилась в Эфиопии с рядом государственных и исторических мест — ФОТО

29 / 07 / 2026, 22:50

Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля

29 / 07 / 2026, 22:40

BTS отказались от участия в Grammy: Что не устроило корейскую группу?

29 / 07 / 2026, 22:20

Азербайджанский боец ММА нокаутировал египтянина за 28 секунд - ФОТО

29 / 07 / 2026, 22:00

McKinsey: SOCAR переходит от нефтегазовой модели к цифровой конкурентоспособности

29 / 07 / 2026, 21:40

Американский танкер подвергся атаке дрона в порту Египта

29 / 07 / 2026, 21:20

Суд оправдал водителя: погибший преднамеренно бросился под грузовик

29 / 07 / 2026, 21:00

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили чемпионат мира с шестью медалями

29 / 07 / 2026, 20:40

Сахиба Гафарова провела встречу с премьер-министром Эфиопии

29 / 07 / 2026, 20:20

Назначен новый посол Азербайджана в Венгрии

29 / 07 / 2026, 20:15

Отозван постоянный представитель Азербайджана при ООН в Женеве

29 / 07 / 2026, 20:10

Тахир Тагизаде отозван с должности посла в Венгрии и назначен послом в Сербии

29 / 07 / 2026, 20:00

Камиль Хасиев отозван с должности посла в Сербии и назначен послом в Австрии

29 / 07 / 2026, 19:55

Посол Азербайджана в Австрии отозван и назначен постпредом при ООН в Женеве

29 / 07 / 2026, 19:50

Зачитан приговор лицам, пытавшимся провести шествие с флагами СССР

29 / 07 / 2026, 19:30

ГЭЦ опубликовал результаты приема в магистратуру

29 / 07 / 2026, 19:15
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57