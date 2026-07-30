Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю возросло до 28 человек.

Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

«В это число включены и те, чья смерть предположительно может быть связана с последствиями землетрясения», — сказал он.

В результате стихийного бедствия многие дома остались без электроэнергии, воды и газа. В ряде районов разрушены жилые дома, повреждены дороги и мосты.

К ликвидации последствий землетрясения привлечены около 4,6 тыс. военнослужащих Сил самообороны Японии.

Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы.