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Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля

First News Media22:40 - 29 / 07 / 2026
Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля

29 июля при инициативе и организации Фонда Гейдара Алиева, поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании Gilan состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль открылся концертом Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли под управлением Народного артиста Азербайджана Рамиза Мелик-Асланова.

Выступивший на мероприятии ректор Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли, Народный артист Фархад Бадалбейли отметил, что этот фестиваль успешно проводится уже 15 лет. Он подчеркнул, что за этот период на габалинской сцене выступали известные солисты, симфонические оркестры, хоровые коллективы, дирижеры и другие исполнители из различных стран мира.

По его словам, в рамках фестиваля ежегодно представляются богатые и интересные концертные программы, охватывающие различные музыкальные жанры. За эти годы Габалинский международный музыкальный фестиваль превратился в одно из авторитетных международных культурных мероприятий, объединяющих ведущих музыкантов мира.

На музыкальном вечере в исполнении солистов - Заслуженного артиста Эльвина Ходжи Ганиева (скрипка), Айсун Махмудзаде (сопрано), Шамистана Алиева (кларнет) и Вагифа Гурбанова (виолончель) прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Делясь мыслями о Габалинском международном музыкальном фестивале с АЗЕРТАДЖ, депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу отметил, что проведение этого фестиваля уже в 15-й раз в Габале, одном из древних культурных центров Азербайджана, является важным событием.

«Очень рад, что фестиваль на протяжении многих лет организуется на регулярной основе и уже стал прекрасной традицией. Сохранение и продолжение подобных мероприятий имеет большое значение. Этот фестиваль является важной платформой для опыта и развития, особенно для молодых музыкантов. Здесь они приобретают профессиональный опыт, получают возможность продемонстрировать свой талант и становятся частью международной музыкальной среды. Верю, что эта традиция будет успешно продолжена и в последующие годы», - добавил он.

Народный артист, дирижер Р. Мелик-Асланов сказал, что, хотя и принимал участие в Габалинском международном музыкальном фестивале в предыдущие годы, со Студенческим симфоническим оркестром Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли, выступает здесь впервые.

«Для меня большая честь выйти на сцену этого фестиваля вместе со своим оркестром. Я верю в большое будущее Бакинской музыкальной академии. Несмотря на волнение, которое сегодня испытывают молодые музыканты нашего оркестра, каждый из них талантлив и упорно идет по пути профессионального становления. Особенно радует, что интерес молодежи к классической музыке неуклонно растет. За представленной сегодня программой стоит длительный и кропотливый подготовительный процесс. Мы целенаправленно готовились к этому фестивалю на протяжении четырех лет и счастливы представить зрителям результаты нашего труда», - подчеркнул он.

Виртуозный скрипач, Заслуженный артист Эльвин Ходжа Ганиев, принимающий участие в фестивале во второй раз, отметил: «Концерты, организуемые в рамках этого музыкального фестиваля, отличаются высоким профессиональным уровнем. Для меня большая честь и счастье быть частью такого события. Разделить сцену с молодыми музыкантами, видеть их волнение и успехи - особая радость. Каждый из них очень талантлив и обладает огромным потенциалом. Уверен, что подобные фестивали вносят важный вклад в рост интереса к классической музыке и искусству в целом».

В свою очередь, виолончелист, студент III курса Бакинской музыкальной академии Вагиф Гурбанов сказал, что участие Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии в этом фестивале является для них предметом особой гордости и большой радости.

«Студенческий симфонический оркестр регулярно выступает на различных мероприятиях и фестивалях, что имеет огромное значение для профессионального становления молодых музыкантов. Я выступаю как в составе оркестра, так и с сольными номерами. Молодежь проявляет огромный интерес и любовь к классической музыке и исполнительскому искусству. Такие фестивали еще больше усиливают этот интерес и открывают широкие возможности для молодых талантов проявить себя», - добавил он.

В дни проведения фестиваля, который продлится до 3 августа, Габала, в соответствии с концепцией проекта, станет важной площадкой для межкультурного диалога, где в одном из древнейших регионов Азербайджана встретятся яркие представители разных стран и культур.

Наряду с Азербайджаном в музыкальном празднике принимают участие музыканты и танцоры из Германии, России, Австрии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Узбекистана и Вьетнама.

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