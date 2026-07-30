Склад Wildberries загорелся после атаки в Пензе - ВИДЕО
Логистический объект Wildberries в Пензе был атакован, после чего на складе начался пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram-канале.
В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В компании уточнили, что после объявления воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического объекта эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты.
Логистические цепочки компании перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
В ночь на 30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что около 200 сотрудников склада эвакуировали из-за пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов.
pic.twitter.com/7DA16zPpt6 — News (@02042006Afa) July 30, 2026