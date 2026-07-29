Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в командном зачете

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате мира U-17 в командном зачете, набрав 107 очков.

Как сообщает Report, сборная России завершила турнир, проходивший в Баку, первой со 127 очками, а Иран расположился на третьей позиции с 96 очками.

Азербайджанские борцы завершили турнир в общей сложности с 6 медалями. Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг) завоевали серебряные медали, а Омер Салманов (48 кг), Эльмир Черкезов (60 кг) и Орхан Хабибли (65 кг) — бронзовые.