Загадочная смерть победителя турецкого MasterChef: найден мертвым в своем доме

Победитель кулинарного конкурса MasterChef Türkiye 2021 Эрен Кашикчи найден мертвым в своем доме.

Об этом сообщает газета Sözcü.

Известный шеф-повар, получивший широкую известность под прозвищем Kızıl Sakal, скончался в своем доме в турецком Стамбуле. Родственники Кашикчи забеспокоились и отправились к нему домой, после того как в течение некоторого времени не могли выйти с ним на связь.

Мужчина был обнаружен без признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

По данному факту правоохранительные органы проводят расследование. Причина смерти будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы и следственных мероприятий.