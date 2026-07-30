 Загадочная смерть победителя турецкого MasterChef: найден мертвым в своем доме | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Загадочная смерть победителя турецкого MasterChef: найден мертвым в своем доме

First News Media08:25 - Сегодня
Загадочная смерть победителя турецкого MasterChef: найден мертвым в своем доме

Победитель кулинарного конкурса MasterChef Türkiye 2021 Эрен Кашикчи найден мертвым в своем доме.

Об этом сообщает газета Sözcü.

Известный шеф-повар, получивший широкую известность под прозвищем Kızıl Sakal, скончался в своем доме в турецком Стамбуле. Родственники Кашикчи забеспокоились и отправились к нему домой, после того как в течение некоторого времени не могли выйти с ним на связь.

Мужчина был обнаружен без признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

По данному факту правоохранительные органы проводят расследование. Причина смерти будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы и следственных мероприятий.

Поделиться:
432

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко 

Спорт

Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью ...

Экономика

Цена азербайджанской нефти выросла на $7

Общество

Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

В мире

Telegram грозит многомиллионный штраф в Австралии из-за экстремистского контента

КТК сообщил об атаке БПЛА еще по двум танкерам возле терминала в Черном море

Стали известны новые подробности исчезновения брата и сестры из России в Таиланде - ВИДЕО

Патриарх Кирилл выпустил книгу о плюсах войны и заявил об «исторической миссии» России

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В результате удара России по полигону в Украине 10 человек погибли, около 100 человек получили ранения

Иран экспортировал нефть на $18 млрд во время конфликта

Иран пригрозил США расширением географии конфликта

В Таиланде при подозрительных обстоятельствах пропали брат и сестра из России - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Бакметрополитене прокомментировали эвакуацию пассажиров с платформы - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Telegram грозит многомиллионный штраф в Австралии из-за экстремистского контента

Сегодня, 11:33

Смертельное отравление в Евлахе: погибла 16-летняя девушка

Сегодня, 11:30

В Азербайджане пройдет дополнительный конкурс в магистратуру

Сегодня, 11:26

Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью жизни общества»

Сегодня, 11:18

Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко 

Сегодня, 11:12

Армянский борец поблагодарил Азербайджан

Сегодня, 11:05

Подготовлен Статистический бюллетень по государственному и государственно гарантированному долгу

Сегодня, 11:00

Цена азербайджанской нефти выросла на $7

Сегодня, 10:58

Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:55

КТК сообщил об атаке БПЛА еще по двум танкерам возле терминала в Черном море

Сегодня, 10:50

Стали известны новые подробности исчезновения брата и сестры из России в Таиланде - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

В Кыргызстане состоится неформальный саммит Центральная Азия - Азербайджан

Сегодня, 10:43

Болельщики создали около 30 петиций с призывом лишить Месси премии принцессы Астурийской

Сегодня, 10:40

Патриарх Кирилл выпустил книгу о плюсах войны и заявил об «исторической миссии» России

Сегодня, 10:35

Назначен замдиректора Госагентства по работе с религиозными образованиями Нахчыванской АР

Сегодня, 10:30

США могут заблокировать назначение нового посла Франции в Вашингтоне

Сегодня, 10:25

Суд Сингапура оштрафовал иностранного студента на 600 долларов

Сегодня, 10:20

Бен Аффлек выиграл 1 млн долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и передал деньги на благотворительность - ВИДЕО

Сегодня, 10:16

Лига конференций УЕФА: «Зиря» и «Нефтчи» проведут ответные матчи

Сегодня, 10:05
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57