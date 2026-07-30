В Кении назвали вероятную причину массовой гибели слонов

Причиной массовой гибели слонов в Кении вблизи национального парка Амбосели, вероятно, стало отравление цианидом.

Об этом 29 июля сообщил портал Citizen Digital со ссылкой на Кенийскую службу охраны дикой природы (KWS).

«В течение последнего месяца в экосистеме национального парка Амбосели погибли 15 слонов, скончавшихся от отравления цианидом после проглатывания пестицидов, распыленных на близлежащих томатных плантациях», — говорится в публикации.

Согласно заявлению гендиректора KWS Эрастуса Канги, об отравлении сельскохозяйственными химикатами свидетельствует предварительный лабораторный анализ образцов, взятых с туш животных.

По данным портала, заповедник Кимана понес наибольшие потери: здесь за небольшой промежуток времени погибли пять взрослых самок и один детеныш.

«Кимана — один из основных районов выращивания томатов в округе Каджиадо», — пишет издание.

Уточняется, что специалисты продолжают пристальное наблюдение за стадами слонов в рамках дальнейшего расследования причин их отравления.