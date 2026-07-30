В Аргентине при крушении вертолета погибли семь человек

При крушении вертолета, использовавшегося для тушения лесных пожаров, в аргентинской провинции Сан-Хуан погибли семь человек.

Об этом сообщили Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Аргентины и правительство региона.

«Сегодня утром вертолет Bell 412, зафрахтованный Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, потерпел катастрофу в районе парка Исчигуаласто в провинции Сан-Хуан», — говорится в заявлении ведомства.

По данным агентства, вертолет направлялся в провинцию Ла-Риоха для оказания помощи в тушении лесного пожара. Место крушения было обнаружено другим воздушным судном.

Причины катастрофы устанавливаются.