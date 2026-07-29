В Ираке в результате ударов США и Саудовской Аравии погибли 5 иранских военных советников

По меньшей мере пять иранских военных советников погибли в результате ударов США и Саудовской Аравии по объектам «Сил народной мобилизации» в Ираке.

Об этом сообщает The National со ссылкой на представителя иракских служб безопасности.

По его словам, погибшие служили вместе с бойцами «Сил народной мобилизации» — объединения вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном.

Ранее в Багдаде состоялась траурная церемония прощания с погибшими бойцами ополчения. Пять гробов были накрыты государственными флагами Ирана.

По данным «Сил народной мобилизации», в результате авиаударов погибли не менее 20 человек, еще несколько получили ранения.

29 июля Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотников, запущенных с территории Ирака в направлении нефтяных объектов Восточной провинции королевства. После этого вооруженные силы Саудовской Аравии совместно с Центральным командованием ВС США нанесли серию ударов по объектам поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция была согласована с официальным Багдадом, однако власти Ирака осудили нанесение ударов по территории страны.