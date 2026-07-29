Азербайджан был представлен на церемонии приведения к присяге Президента Перу - ФОТО

В столице Перу — Лиме состоялась церемония приведения к присяге избранной Президентом страны Кейко Фухимори.

На официальном мероприятии, в котором принимали участие высокопоставленные делегации почти из ста стран, Азербайджанскую Республику представлял чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Мексиканских Соединенных Штатах, одновременно аккредитованный в Республике Перу, Сеймур Фаталиев.

В рамках церемонии сначала в Центральной базилике Лимы состоялось торжественное религиозное богослужение. Затем на официальной церемонии, прошедшей в Конгрессе Перу, Президент Кейко Фухимори принесла присягу на верность Конституции и официально вступила в должность. В своем выступлении новый Президент поделилась видением приоритетов дальнейшего развития страны и основных направлений деятельности правительства.

После официальной церемонии Президент Перу приняла в Правительственном дворце руководителей иностранных государственных и правительственных делегаций, прибывших для участия в церемонии.

В ходе приема посол Азербайджанской Республики передал Президенту Перу искренние поздравления и наилучшие пожелания Президента Ильхама Алиева. Дипломат также выразил уверенность в том, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Перу будут и впредь успешно развиваться.

Президент Кейко Фухимори поблагодарила за оказанное внимание и попросила передать Президенту Ильхаму Алиеву свои искренние приветствия и самые добрые пожелания.

Состоявшиеся в рамках церемонии встречи были расценены как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в развитии политического диалога и двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Перу.