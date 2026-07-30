В результате ракетной атаки РФ по Украине погибла многодетная семья
В результате массированного обстрела Украины в ночь на 30 июля в Криворожском районе Днепропетровской области погибла многодетная семья.
Как передает Report, об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
По его словам, баллистическая ракета "Искандер-М", выпущенная с территории Воронежской области РФ, попала в частный дом в поселке Радушное.
В результате удара погибли шесть человек — четверо взрослых и два ребенка (девочки — ред.) в возрасте 5 и 12 лет.
Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет.
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