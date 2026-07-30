 Белый дом представил новую версию происхождения COVID-19 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Белый дом представил новую версию происхождения COVID-19

First News Media08:17 - Сегодня
Белый дом представил новую версию происхождения COVID-19

Белый дом опубликовал материалы, в которых говорится о возможном лабораторном происхождении коронавируса COVID-19.

Соответствующий доклад был размещен на официальном сайте администрации США.

Авторы отчета заявили, что у вируса есть особенности, которые, по их мнению, редко встречаются у природных штаммов. Под штаммом в данном случае понимается разновидность одного и того же вируса с определенными отличиями. В материалах также говорится, что все первые случаи заражения могут быть связаны с одним попаданием вируса в организм человека.

Отмечается, что такая ситуация, по мнению составителей доклада, отличается от некоторых прошлых эпидемий, когда инфекции несколько раз переходили от животных к людям в разных местах.

Одной из главных тем отчета стал Уханьский институт вирусологии в Китае. В Белом доме заявили, что специалисты этой лаборатории изучали коронавирусы и проводили эксперименты, направленные на изменение их свойств.

Авторы документа обратили внимание на уровень защиты в лаборатории и заявили, что он, по их оценке, мог быть недостаточным. Также в отчете говорится, что у некоторых сотрудников института могли появиться симптомы заболевания еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официального сообщения о вспышке COVID-19.

Кроме того, в материалах упоминается американская организация EcoHealth Alliance, которая занималась финансированием исследований коронавирусов. По версии авторов отчета, организация направляла средства американских налогоплательщиков на работы, связанные с изучением вирусов в Китае.

После появления информации о возможных нарушениях условий государственного гранта власти США начали процедуру прекращения финансирования EcoHealth Alliance. Сейчас Министерство юстиции США проводит проверку деятельности организации в период пандемии.

Поделиться:
392

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко 

Спорт

Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью ...

Экономика

Цена азербайджанской нефти выросла на $7

Общество

Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

В мире

Telegram грозит многомиллионный штраф в Австралии из-за экстремистского контента

КТК сообщил об атаке БПЛА еще по двум танкерам возле терминала в Черном море

Стали известны новые подробности исчезновения брата и сестры из России в Таиланде - ВИДЕО

Патриарх Кирилл выпустил книгу о плюсах войны и заявил об «исторической миссии» России

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Компания Араза Агаларова требует 1,68 млрд за ущерб «Крокус Сити Холлу»

Свыше 340 тысяч жителей Гуандуна эвакуированы перед приходом тайфуна

Вячеслав Володин назвали условия пребывания иностранных граждан в России

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

Последние новости

В Бакметрополитене прокомментировали эвакуацию пассажиров с платформы - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Telegram грозит многомиллионный штраф в Австралии из-за экстремистского контента

Сегодня, 11:33

Смертельное отравление в Евлахе: погибла 16-летняя девушка

Сегодня, 11:30

В Азербайджане пройдет дополнительный конкурс в магистратуру

Сегодня, 11:26

Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью жизни общества»

Сегодня, 11:18

Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко 

Сегодня, 11:12

Армянский борец поблагодарил Азербайджан

Сегодня, 11:05

Подготовлен Статистический бюллетень по государственному и государственно гарантированному долгу

Сегодня, 11:00

Цена азербайджанской нефти выросла на $7

Сегодня, 10:58

Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:55

КТК сообщил об атаке БПЛА еще по двум танкерам возле терминала в Черном море

Сегодня, 10:50

Стали известны новые подробности исчезновения брата и сестры из России в Таиланде - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

В Кыргызстане состоится неформальный саммит Центральная Азия - Азербайджан

Сегодня, 10:43

Болельщики создали около 30 петиций с призывом лишить Месси премии принцессы Астурийской

Сегодня, 10:40

Патриарх Кирилл выпустил книгу о плюсах войны и заявил об «исторической миссии» России

Сегодня, 10:35

Назначен замдиректора Госагентства по работе с религиозными образованиями Нахчыванской АР

Сегодня, 10:30

США могут заблокировать назначение нового посла Франции в Вашингтоне

Сегодня, 10:25

Суд Сингапура оштрафовал иностранного студента на 600 долларов

Сегодня, 10:20

Бен Аффлек выиграл 1 млн долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и передал деньги на благотворительность - ВИДЕО

Сегодня, 10:16

Лига конференций УЕФА: «Зиря» и «Нефтчи» проведут ответные матчи

Сегодня, 10:05
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57