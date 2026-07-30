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Экономика

Цена азербайджанской нефти выросла на $7

First News Media10:58 - Сегодня
Цена азербайджанской нефти выросла на $7

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $6,97, или 7,64%, — до $98,19.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,2.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $7,23, или 8,32%, — до $94,12 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66). В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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