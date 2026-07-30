Армянский борец поблагодарил Азербайджан

Хочу поблагодарить Азербайджан за организацию чемпионата мира на столь высоком уровне.

Как сообщает Oxu.Az, об этом журналистам сказал армянский борец Янес Назарян, завоевавший золотую медаль в весовой категории 71 кг на чемпионате мира U-17, проходившем в Баку.

По его словам, в столице Азербайджана участников турнира встретили на самом высоком уровне.

"У нас очень хорошее настроение. Соревнования организованы на высоком уровне, участники тоже были достаточно сильными. Хочу поблагодарить организаторов и всех, кто принимал участие в подготовке чемпионата. Мои соперники были очень сильными. Не могу сказать, что среди них были слабые - наоборот, все были прекрасно подготовлены. Но мне удалось выступить лучше и добиться хорошего результата", - заявил Назарян.

Он отметил, что в Баку был оказан теплый прием как со стороны организаторов, так и на государственном уровне. "Все было в порядке. Нас встретили очень хорошо", - добавил спортсмен.