КТК сообщил об атаке БПЛА еще по двум танкерам возле терминала в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об очередной атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, в результате вновь остановлена отгрузка нефти, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в ночь на четверг танкер «NIFFOS SIFNOS» под флагом Маршалловых Островов (грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл»), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке, в результате чего на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет, разлива нефти также не допущено. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. При этом погрузка нефти в настоящий момент остановлена, а объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Кроме того, в территориальных водах в 6 морских милях от морского терминала КТК также был атакован танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.

Источник: ТАСС