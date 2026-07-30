В Азербайджане пройдет дополнительный конкурс в магистратуру

В этом году из 17 658 плановых мест, выделенных для приема в магистратуру, заполнено 13 845 (78,41%).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в общей сложности в 23 высших учебных заведениях заполнено более 70% плановых мест:

«В семи из них показатель приема превышает 90%. Аналогичная картина наблюдается и по программам приема:

по 45 программам заполнено более 70% мест, а по 8 программам план выполнен на все 100%. После завершения регистрации поступивших мы опубликуем отдельную информацию о 3 813 вакантных местах, а также о местах, оставшихся свободными из-за бакалавров, не прошедших регистрацию. По этим местам будет проведен дополнительный конкурс».