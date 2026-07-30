Монументальное искусство в море: мозаики Нефтяных Камней Азербайджана - ФОТО

Монументальное искусство Баку и Азербайджана занимает особое место в культурном наследии страны, отражая её историю, дух времени и художественные поиски разных эпох.

В городской среде было создано множество значительных произведений, которые не только украшали архитектурное пространство, но и формировали визуальную идентичность целых районов. Особенно активно монументально-декоративное искусство развивалось в советский период, когда внимание уделялось синтезу архитектуры и художественного оформления.

Мозаики становились неотъемлемой частью не только центральных улиц и общественных зданий, но и промышленных зон. Их создавали на фасадах заводов, фабрик и производственных комплексов, стремясь придать суровой индустриальной среде выразительность и эстетическую завершённость. Эти произведения искусства несли в себе важную задачу - облагородить повседневность, наполнить рабочее пространство цветом, смыслом и художественным содержанием, сделать его более человечным и вдохновляющим.

Особенно интересно, что традиция монументального искусства получила развитие даже в столь необычном месте, как открытое море. Мозаики есть на Нефтяных Камнях - уникальном городе, расположенном к востоку от Абшеронского полуострова, прямо посреди Каспийского моря. Построенные в 1949 году на эстакадах, Нефтяные Камни стали первой в мире морской нефтяной платформой, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса, и по праву считаются восьмым чудом света. Несмотря на отдалённость от суши, здесь нашлось место и для монументального искусства. На мозаичных панно, созданных художником Октаем Шихалиевым, в 1980х годах запечатлены эпизоды производственного процесса: технологии добычи и переработки нефти, трудовые сцены и достижения отрасли.

Особое внимание в композициях уделено образам нефтяников — их лица переданы выразительно и с внутренней силой, в них читается сосредоточенность, опыт и характер людей, ежедневно работающих в сложных условиях открытого моря. Эти образы не идеализированы, но наполнены уважением к труду и человеческой стойкости. В сюжетах также появляется вертолёт - важнейший элемент жизни Нефтяных Камней, один из основных способов доставки людей и грузов на платформы, подчёркивающий изолированность и одновременно технологичность этого пространства.

Цветовое решение мозаик отличается насыщенностью и яркостью: используются контрастные, живые тона, которые особенно выразительно смотрятся на фоне металлических конструкций, труб и морского горизонта.

Благодаря этому панно не теряются в индустриальной среде, а, напротив, становятся её визуальными акцентами.

Масштаб композиций также впечатляет — мозаики протягивается вдоль стены, формируя цельный художественную плоскость, воспринимаемые с расстояния и в движении. Помимо внешних на открытой территории, мозаичное искусство присутствует и внутри зданий. Интерьерные композиции отличаются более камерным характером и включают национальные орнаменты и мотивы, отсылающие к традиционному декоративному искусству Азербайджана. Эти элементы придают пространству теплоту и создают ощущение культурной преемственности даже в условиях индустриальной среды. Каждое панно гармонично вписывается в индустриальный пейзаж, подчёркивая не только мощь, но и одухотворённость этого уникального пространства.

Даже в открытом море, среди платформ и труб, искусство нашло достойное место.

В прошлом году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы была проведена масштабная работа по восстановлению и реставрации мозаик. Значительное количество произведений монументально-декоративного искусства, находившихся в неудовлетворительном состоянии, было приведено в надлежащий вид.

Мозаики, посвящённые нефтяной индустрии, представляют собой не только художественное явление, но и важный пласт исторической памяти. Они объединяют эстетику своего времени и дух индустриальной эпохи, сохраняя для нас образы труда, созидания и технического прогресса. Эти произведения продолжают свидетельствовать о стремлении человека привнести красоту и смысл в любую среду - даже самую суровую и удалённую. Сегодня они воспринимаются не только как элементы декора, но и как ценные культурные артефакты, отражающие целую эпоху, её идеалы, достижения и художественное мышление.

Автор Вахид Шукюров