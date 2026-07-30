Стали известны новые подробности исчезновения брата и сестры из России в Таиланде - ВИДЕО

В Таиланде продолжаются поиски пропавших при подозрительных обстоятельствах сестры и брата из России – 17-летнего Романа и 22-летней Дианы.

Напомним, что Руслан и Диана выехали из дома на байке в 4 часа утра 26 июля и не вернулись. Их мотоцикл нашли закопанным недалеко от частного дома. Владелец участка проходит подозреваемым по делу - об этом сообщают местные таиландские СМИ, по данным которых мужчина ранее неоднократно был судим, в том числе за похищение человека и незаконное хранение оружия, поэтому операцию проводят с особой осторожностью.

Именно рядом с его домом нашли мотоцикл, на котором брат и сестра уехали из дома – по словам местных жителей, они обратили внимание на странное поведение мужчины и сообщили об этом полиции.

В свою очередь мать пропавших россиян отмечает в Instagram, что в поисках пропавших детей задействованы полиция, спасательные службы, волонтеры, кинологи, дроны и специальная техника.

«Начала появляться информация, которая дает надежду. Впервые за эти дни я почувствовала, что у меня есть шанс снова увидеть своих детей. Я продолжаю верить» - отмечает мать Романа и Дианы в Instagram Stories, не раскрывая каких-либо подробностей.