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Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью жизни общества»

First News Media11:18 - Сегодня
Айдан Мамедгасанова: «Наша главная цель — сделать борьбу неотъемлемой частью жизни общества»

На фоне проходящего в Баку чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, внимание приковано не только к результатам на ковре, но и к дальнейшему развитию одного из ведущих видов спорта в стране.

О приоритетах Федерации борьбы Азербайджана, подготовке нового поколения чемпионов и задачах нам рассказала заместителель генерального секретаря Федерации Борьбы Азербайджана Айдан Мамедгасанова.

- Расскажите пожалуйста, как шла подготовка к чемпионату мира в плане организации?

- В первую очередь мы разработали детальный план мероприятий, оптимизировали все организационные и технические процессы, провели необходимое тестирование и совместно с внутренней командой Федерации приступили к реализации подготовительного этапа в соответствии с утверждённым планом. Количество участников превзошло наши ожидания. Мы прогнозировали высокий уровень интереса к мероприятию, однако, не предполагали, что число участников окажется настолько значительным. Вместе с тем, нами был заранее разработан резервный сценарий действий (план «Б»), что позволило обеспечить полную готовность к приёму гостей и провести мероприятие на высоком организационном уровне.

- Накануне Федерация борьбы Азербайджана подписала меморандум с американской организацией «Борьба во имя мира». Расскажите поподробнее про этот проект.

- Проект «Wrestling for Peace» был основан бывшим борцом Деном Расселом и реализуется при поддержке Посольства Соединённых Штатов Америки. В рамках этой инициативы состоялась встреча, в ходе которой нам были представлены основные идеи, ценности и концепция проекта. Как известно, борьба является неотъемлемой частью нашего национального спортивного наследия, а Азербайджан — страна, приверженная принципам мира и взаимопонимания. Именно поэтому философия и ценности проекта оказались созвучны нашим собственным взглядам и подходам. По итогам встречи мы приняли решение присоединиться к данной инициативе. Хотел бы отметить, что на сегодняшний день мы являемся первой в мире организацией и первой федерацией борьбы, официально присоединившейся к проекту «Wrestling for Peace». Для нас крайне важно быть в числе первых на международном уровне. Как страна с богатыми традициями борьбы, мы открыты к новым инициативам и проектам, которые разделяют наши ценности и способствуют развитию борьбы, укреплению мира и международного сотрудничества.

- Как Вы оцените на сегодняшний день мотивацию наших молодых спортсменов?

Конечно, мотивация и история каждого спортсмена индивидуальны. Для этого необходимо хорошо знать каждого спортсмена, понимать, в какой среде он вырос, знать его семью, общество и в целом условия, в которых он формировался. Однако общая тенденция заключается в том, что перед нашими спортсменами есть такие великие чемпионы и легенды, как Фарид Мансуров, Намиг Абдуллаев, Шариф Шарифов, Тогрул Аскеров, Хетаг Газюмов, Рафиг Гусейнов, Мария Стадник. Молодые спортсмены берут с них пример и вдохновляются их историями успеха. Поэтому, стать чемпионом мира или Европы, завоевать олимпийскую медаль — это одна из главных целей и важнейших источников мотивации для наших молодых спортсменов.

- Какие задачи ставятся перед Федерацией для популяризации борьбы среди молодого поколения?

- Сегодня необходимо отметить, что спорт и маркетинг — это понятия, которые тесно связаны между собой. В современном мире практически невозможно представить развитие спорта без маркетинга. Для обеспечения долгосрочного развития спорта крайне важно повышать его популярность и узнаваемость в обществе, и это является одной из наших главных целей. В последние месяцы мы проводим серьёзную работу по популяризации борьбы. Сегодня мы являемся одной из спортивных федераций с наибольшим количеством подписчиков на таких платформах, как Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, а в TikTok занимаем второе место. Кроме того, мы регулярно проводим различные встречи и мастер-классы в регионах и районах. Мы стремимся активно участвовать в общественной жизни регионов, быть частью различных мероприятий и делать так, чтобы борьба всегда находилась в центре внимания. Наша главная цель — развивать борьбу не только как вид спорта, но и сделать её неотъемлемой частью жизни общества, особенно молодого поколения, а также обеспечить её дальнейшую популяризацию и доступность для широкой аудитории.

- С какими сложностями сегодня сталкиваются те, кто только начинает делать первые шаги в борьбе?

- Можно сказать, что борьба — это вид спорта, который требует серьёзной психологической подготовки и высокой дисциплины. Иногда дети начинают заниматься борьбой, вдохновившись нашими великими чемпионами. Однако, они не всегда достаточно хорошо понимают особенности тренировочного процесса и физические и психологические нагрузки, с которыми им предстоит столкнуться. В результате, по мере постепенного увеличения нагрузки, они могут столкнуться с определёнными трудностями. Мы уже работаем над новыми методиками. Наша цель — адаптировать тренировочные и физические нагрузки в соответствии с возрастными группами, чтобы дети, делая первые шаги в борьбе, не сталкивались с серьёзными трудностями и могли постепенно адаптироваться к этому виду спорта.

Эмин Ахмедов

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