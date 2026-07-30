Telegram грозит многомиллионный штраф в Австралии из-за экстремистского контента

Австралийский регулятор в сфере интернет-безопасности инициировал судебное разбирательство против мессенджера Telegram, обвинив платформу в несоблюдении требований по удалению материалов террористического и экстремистского характера.

Об этом заявила комиссар по вопросам электронной безопасности Австралии Джули Инман-Грант.

По словам главы ведомства, Telegram может грозить штраф в размере до 54,6 млн австралийских долларов в связи с предполагаемым нарушением требований Закона о безопасности в интернете. Регулятор утверждает, что платформа не обеспечила своевременное удаление материалов, связанных с террористической деятельностью, включая видеозаписи нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче, несмотря на ранее направленные предупреждения.

Джули Инман-Грант заявила, что подобный контент оставался доступным пользователям в течение длительного времени, подчеркнув, что ни одна цифровая платформа не может быть освобождена от соблюдения действующего законодательства. По ее словам, сохранение подобных материалов в открытом доступе представляет угрозу общественной безопасности.

Как сообщили в ведомстве, расследование в отношении мер Telegram по борьбе с террористическим и экстремистским контентом было начато еще в марте 2024 года. По утверждению комиссара, в течение нескольких месяцев компания практически не взаимодействовала с регулятором, а впоследствии, несмотря на начало сотрудничества, на платформе по-прежнему сохранялась возможность свободного доступа к экстремистским материалам.

Заявление австралийских властей прозвучало на следующий день после того, как российские правоохранительные органы предъявили основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. По версии следствия, мессенджер якобы использовался для вербовки украинскими спецслужбами.

Это не первый случай претензий австралийского регулятора к Telegram. В феврале 2025 года платформа уже была оштрафована на один миллион австралийских долларов за несвоевременное предоставление информации о мерах, принимаемых для противодействия распространению материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей и экстремистским контентом.

Джули Инман-Грант ранее также возглавила инициативу австралийских властей по введению возрастных ограничений на использование социальных сетей, в результате которой Австралия первой в мире приняла закон, запрещающий доступ к подобным платформам пользователям младше 16 лет.



Источник: BBC