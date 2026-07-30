Подготовлен Статистический бюллетень по государственному и государственно гарантированному долгу

Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджанской Республики подготовило и представило общественности Статистический бюллетень по государственному долгу и долгу, гарантированному государством, за первый полугодие 2026 года.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве финансов.

Документ публикуется в целях обеспечения прозрачности в сфере государственного долга, расширения объема раскрываемой общественности информации и обеспечения доступности данных в этой области.

Ознакомиться со Статистическим бюллетенем можно по следующей ссылке: