США могут заблокировать назначение нового посла Франции в Вашингтоне

Белый дом рассматривает возможность отложить или полностью заблокировать кандидатуру нового посла Франции в США Орельена Лешевалье, предложенную президентом Эмманюэлем Макроном.

Поводом для возможного демарша стала резкая критика ситуации с правами человека в США, прозвучавшая со стороны французской дипломатической миссии. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника, окончательное решение в Вашингтоне пока не принято. Однако публичные заявления Парижа вызвали крайнее раздражение у высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа.

Причиной дипломатической трещины стала публикация представительства Франции при ООН в Женеве. В социальных сетях французские дипломаты жестко раскритиковали позицию Вашингтона, обвинив США в регулярных нарушениях прав человека. Реакция Госдепартамента США последовала незамедлительно. «Соединенные Штаты глубоко разочарованы безответственной и неуважительной риторикой французской стороны. Мы дадим соответствующий ответ на эти комментарии», — заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время Париж ожидает согласования кандидатуры Орельена Лешевалье — бывшего советника Елисейского дворца, который сейчас возглавляет секретариат министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро. Французские власти рассчитывали, что новый дипломат официально вступит в должность в Вашингтоне уже к сентябрю.

Эксперты отмечают, что потенциальный отказ или даже затяжная задержка агремана (согласия на прием посла) со стороны США — крайне редкий шаг в практике союзнических отношений. Этот инцидент рискует еще сильнее углубить кризис между Вашингтоном и Парижем, которые в последнее время уже столкнулись с серьезными разногласиями из-за введенных торговых пошлин и военной эскалации вокруг Ирана. Впрочем, по данным источников, часть дипломатов в Белом доме и Госдепе все еще пытается найти компромисс и не допустить дальнейшей эскалации скандала.