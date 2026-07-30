Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил новую книгу под названием «Война. За пределами видимых причин и следствий», посвященную, как отмечается, вопросам «метафизики войны».

Об издании сообщила пресс-служба Русской православной церкви. Книга опубликована Издательством Московской Патриархии и содержит размышления автора о духовных причинах вооруженных конфликтов, роли войны в истории и религиозном осмыслении происходящих событий.

Согласно аннотации к изданию, патриарх утверждает, что исход вооруженных конфликтов определяется не только военными или политическими факторами, но и волей Бога.

По его мнению, победа принадлежит «тому, кто находится на стороне света», а предназначение человека заключается в том, чтобы противостоять злу и защищать нравственные идеалы. В книге также говорится, что война обладает «искупительным значением» и затрагивает не только военно-политические, но и духовные аспекты, включая, как утверждается, «метафизические рубежи и целеполагание России», а также «расовый аспект войны».

Кроме того, в книге высказывается мнение, что русский народ обладает «силой побеждать» и не должен отказываться от своей «исторической обязанности быть победителями». Патриарх также предлагает рассматривать такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм и победа, через призму духовного мировоззрения.

Позиция главы Русской православной церкви по вопросу войны в Украине остается неизменной с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. На протяжении этого времени патриарх Кирилл неоднократно публично выступал в поддержку действий российских властей.

В частности, ранее он заявлял, что российские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, не нарушают заповедь «не убий». Кроме того, он призывал граждан благодарить Бога за «благополучное время», которое, по его словам, стране обеспечил президент России Владимир Путин, называл его «примером доброго христианина», а также обращался к участникам войны с призывом помнить о вечной жизни, заявляя, что погибших на поле боя ожидает спасение.

В связи с публичной поддержкой российского вторжения в Украину имя патриарха Кирилла неоднократно фигурировало в обсуждениях возможного введения персональных санкций со стороны стран Европейского союза.

Источник: The Moscow Time