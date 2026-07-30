Назначен замдиректора Госагентства по работе с религиозными образованиями Нахчыванской АР

Назначен заместитель директора Государственного агентства по работе с религиозными образованиями Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает 1news.az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Нахчыванской АР Джаббар Мусаев.

Согласно распоряжению, эта должность доверена Джаби Гулиеву.

Отметим, что до этого назначения Джаби Гулиев занимал должность директора Дома молодежи Сураханского района. Он также являлся депутатом Милли Меджлиса VI созыва от Ордубад-Джульфинского избирательного округа № 7 (2020–2024 гг.).