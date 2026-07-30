Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника Королевства.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В своем обращении глава государства от имени народа Азербайджана и от себя лично передал самые искренние поздравления и наилучшие пожелания королю и всему братскому марокканскому народу.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних отношений с Марокко, которые опираются на глубокие исторические корни и традиционные узы дружбы.
«Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны и народы, и успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в тексте поздравления.
В завершение азербайджанский лидер пожелал Королю Мухаммеду VI крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности, а народу Марокко — мира, стабильности и процветания.