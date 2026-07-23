Цена нефти Brent впервые за два месяца превысила $100 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые за последние два месяца поднялась выше отметки в 100 долларов за баррель.

Согласно данным бирж, на лондонской площадке ICE цена барреля Brent превысила $100, а стоимость нефти марки Light на Нью-Йоркской бирже NYMEX поднялась выше $91.

Аналитики связывают рост нефтяных котировок с обострением ситуации на Ближнем Востоке, возможными перебоями в поставках и напряженностью в районе Красного моря. По их оценкам, новые события в регионе усиливают риски для мировой торговли и поставок энергоресурсов.