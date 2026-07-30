Гарантированный государством долг Азербайджана сократился на 30,2%

Гарантированный государством долг Азербайджана по состоянию на 1 июля 2026 года составил 7 млрд 232,3 млн манатов (или 5,5% ВВП), что на 30,2% меньше по сравнению с началом года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, значительное сокращение долга обусловлено возвратом валютных облигаций на сумму $2 млрд, привлеченных ЗАО "Южный газовый коридор" под государственную гарантию.

В структуре гарантированного государственного долга 4 млрд 928 млн манатов ($2 млрд 898,8 млн) или 68,1% приходятся на внешние кредиты, а 2 млрд 304,3 млн манатов или 31,9% - на внутренние.

На конец отчетного периода 46,9% портфеля составляют обязательства с фиксированной ставкой, 53,1% - с плавающей.

По валютному составу гарантированный государством долг распределен следующим образом: доллар США - 52,8%, евро - 22%, манат - 17,9%, японская иена - 5%, прочие валюты - 2,3%.

Срок погашения 65,5% долга составляет 5 лет, 21,5% - 5-10 лет, и 13% - свыше 10 лет.