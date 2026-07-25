Билеты на ответный матч II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между командами ЦСКА (София, Болгария) и «Карабах» (Азербайджан) поступят в продажу сегодня в 17:00.

Билеты можно приобрести онлайн через iTicket.az, сообщает пресс-служба агдамского клуба.

Стоимость одного билета — 28 манатов.

Для болельщиков «Карабаха» на стадионе «Васил Левски» в Софии выделено 800 мест.

Отметим, что первая встреча команд в Баку завершилась нулевой ничьей. Ответный матч состоится 30 июля в Софии в 22:00 по бакинскому времени.