Лига Европы: Сегодня в продажу поступят билеты на ответный матч ЦСКА с "Карабахом"
Билеты на ответный матч II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между командами ЦСКА (София, Болгария) и «Карабах» (Азербайджан) поступят в продажу сегодня в 17:00.
Билеты можно приобрести онлайн через iTicket.az, сообщает пресс-служба агдамского клуба.
Стоимость одного билета — 28 манатов.
Для болельщиков «Карабаха» на стадионе «Васил Левски» в Софии выделено 800 мест.
Отметим, что первая встреча команд в Баку завершилась нулевой ничьей. Ответный матч состоится 30 июля в Софии в 22:00 по бакинскому времени.
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