Презентованы медали предстоящего в Баку чемпионата мира по борьбе

Презентованы медали предстоящего в Баку чемпионата мира среди спортсменов U-17.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации борьбы Азербайджана, медали чемпионата отличаются уникальным дизайном.

По краям наград использованы национальные ковровые орнаменты, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана. Они не только подчеркивают историко-культурные ценности Азербайджана как принимающей стороны соревнований, но и придают медалям особый эстетический вид.

Всего изготовлено 120 медалей диаметром 10 сантиметров. На соревнованиях своих обладателей найдут 30 золотых, 30 серебряных и 60 бронзовых наград.

Отметим, что чемпионат мира U-17 пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене и соберет около 700 юных борцов из более чем 60 стран.