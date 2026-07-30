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Иран атаковал ангары с американскими беспилотниками в Кувейте

First News Media17:45 - Сегодня
Иран атаковал ангары с американскими беспилотниками в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по ангарам с американскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и резервуару с авиационным топливом в Кувейте.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба КСИР.

«В результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», — говорится в заявлении.

В КСИР добавили, что удары по американской инфраструктуре продолжатся до полного изгнания США из региона.

До этого официальный представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби заявлял, что за несколько дней Иран нанес США материальный ущерб на $20 млрд. Он уточнил, что республика нанесла удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Источник: Газета.ру

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