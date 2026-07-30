Миллиардеру из Ливана за ужин с Нетаньяху грозит обвинение в госизмене

Влиятельный политик и бизнесмен из Ливана Антуан Сахнави может попасть под военный трибунал за контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он поужинал с ним 27 июля в отеле Four Seasons в Вашингтоне.

Как сообщил новостной портал Naharnet, генпрокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж выдал ордер на арест Сахнави за нарушение закона о бойкоте еврейского государства, действующего с 1955 года. Согласно судебной процедуре, через 30 дней дело будет передано в военный трибунал, который может вынести ему обвинение в госизмене.

Объявленный в розыск миллиардер на политической арене считается убежденным сторонником нормализации отношений с Израилем. Он проживает сейчас в основном в США со своей спутницей Морган Ортагус, занимавшей ранее должность заместителя спецпосланника президента США на Ближнем Востоке. По информации портала, Сахнави способствовал налаживанию прямых двусторонних переговоров между Ливаном и Израилем в Вашингтоне, где 26 июня было подписано рамочное соглашение под эгидой США.

27 июля на вечере, посвященном памяти сенатора-республиканца Линдси Грэма, ливанский миллиардер и сопровождавшая его Ортагус оказались за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой. Первым об этом сообщил обозреватель американского издания Axios Барак Равид. Размещенный им снимок вызвал гневный протест среди сторонников шиитской организации «Хезболла». В результате не менее 20 адвокатов потребовали немедленно предать Сахнави суду за «преступные связи с врагом».

Скандал поставил в трудное положение президента Ливана Джозефа Ауна, который выступает за продолжение мирных переговоров с Израилем с целью освобождения южных районов страны от оккупации. Седьмой раунд двусторонних консультаций пройдет 4-6 августа в Риме. Пока официальной реакции президентской канцелярии на ордер, выданный генпрокурором, не последовало.

Сахнави занимает с 2007 года пост председателя совета директоров банковской группы Société Générale de Banque au Liban (SGBL), а также руководит европейской Banque Richelieu. Он известен как кинопродюсер, в том числе картин, номинированных на «Оскар», и занимается медиабизнесом. В апреле вместе с Ортагус он участвовал как спонсор в мероприятии, которое проходило в Мемориальном музее Холокоста в США.

Источник: ТАСС