30 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Гиорги Гваракидзе.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было отмечено успешное развитие отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, основанных на взаимном доверии и принципах добрососедства.

Было выражено удовлетворение укреплением плодотворного сотрудничества, наряду со всеми другими сферами, также между органами прокуратуры.

Подчеркивалась важность усиления совместной борьбы с трансграничной преступностью, киберпреступностью и другими современными вызовами, отмечалось, что продолжение обмена опытом и информацией по направлениям, представляющим взаимный интерес, послужит дальнейшему углублению сотрудничества.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества между органами прокуратуры Азербайджана и Грузии.

Во встрече также принял участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.