Атаки на склады Wildberries: причины, последствия и версии сторон - ФОТО - ВИДЕО

Серия ударов по складам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries стала одним из наиболее обсуждаемых событий в российско-украинском конфликте.

В течение нескольких дней беспилотные летательные аппараты атаковали логистические комплексы компании сразу в нескольких регионах России. Масштаб кампании оказался беспрецедентным, по различным оценкам, суммарная площадь объектов, подвергшихся ударам, превышает 1,2 миллиона квадратных метров, что составляет почти четверть всей складской инфраструктуры маркетплейса.

По данным исследовательского агентства Data Insight, Wildberries остается крупнейшей платформой электронной коммерции в России.

Таким образом, в 2025 году оборот компании превысил шесть триллионов рублей, а чистая прибыль составила 175 миллиардов рублей. На площадке, по различным оценкам, работают от пятисот до восьмисот тысяч продавцов, а доля маркетплейса превышает половину всех интернет-заказов в стране. Благодаря своим масштабам Wildberries играет ключевую роль в российской электронной коммерции, обеспечивая логистику миллионов товаров и деятельность большого числа представителей малого и среднего бизнеса.

По оценкам ряда аналитиков, за одну неделю беспилотные летательные аппараты поразили логистические объекты Wildberries не менее девяти раз. Для сравнения, за тот же период удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры, которые ранее регулярно становились целями украинских атак, фиксировались реже.

Первые крупные атаки были зарегистрированы 18 июля, когда беспилотные летательные аппараты атаковали складской комплекс компании в Электростали Московской области. В результате возник крупный пожар, который продолжался несколько суток. По официальным данным, один человек погиб, еще пятьдесят семь получили ранения различной степени тяжести. Работа комплекса была полностью остановлена, а представители Wildberries заявили о начале оценки ущерба и ликвидации последствий.

Спустя два дня, 20 июля, удар был нанесен по распределительному центру компании в Коледине Московской области. Несмотря на повреждения инфраструктуры, руководство комплекса сообщило, что сотрудники не пострадали, а работа логистического центра была продолжена практически без длительных остановок.

22 июля атакам подверглись сразу два крупных объекта компании - в Краснодаре и Невинномысске. На краснодарском складе произошел масштабный пожар, погибла сотрудница предприятия, еще девять человек получили травмы. Информация о полном восстановлении работы объекта на момент публикации отсутствовала.

В тот же день атаковали распределительный центр Wildberries в Невинномысске. Возникший пожар оказался настолько крупным, что местные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации, кроме того, пострадали пять сотрудников предприятия. Возгорание удалось полностью ликвидировать лишь спустя полтора дня, после чего объект был временно выведен из эксплуатации.

23 июля атаковали логистический комплекс компании в Воронеже, в отличие от предыдущих случаев, серьезных разрушений удалось избежать. Пострадавших не было, а работа склада была восстановлена спустя несколько часов после завершения проверки территории.

На следующий день атаки продолжились сразу на трех объектах, пожары были зафиксированы на складах в Симферополе, Шушарах под Санкт-Петербургом и Новосаратовке Ленинградской области. По официальной информации, в Шушарах пострадавших не было, однако работа комплекса была временно приостановлена. В Новосаратовке травмы получили трое сотрудников, а дальнейшие сроки восстановления работы склада на момент публикации оставались неизвестными, о пострадавших же в Симферополе официально не сообщалось.

Таким образом, менее чем за неделю ударам подверглись логистические объекты компании сразу в нескольких регионах России. Подобной концентрации атак на одного коммерческого оператора в ходе российско-украинского конфликта ранее практически не наблюдалось.

На данный момент выбор целей объясняют различными причинами. Президент Украины Владимир Зеленский после первых ударов по складам в Электростали и Котовске заявил, что, по данным украинской стороны, на объектах могли храниться комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов. Позднее аналогичные заявления прозвучали и после атак на склады в Краснодаре и Невинномысске.

Одновременно в международных СМИ появились и другие версии. В частности, Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что серия атак могла рассматриваться как ответ на неоднократные российские удары по объектам украинской логистической компании «Новая почта». Согласно данным самой украинской компании, с начала полномасштабных боевых действий повреждения получили более четырехсот ее отделений и терминалов. После начала ударов по объектам Wildberries российские войска также продолжили наносить удары по терминалам «Новой почты» в различных украинских городах.

Ко всему этому, украинские официальные лица неоднократно заявляли, что рассматривают нанесение ударов по объектам инфраструктуры на территории России как один из элементов стратегии переноса последствий войны непосредственно на российскую территорию. В частности, Владимир Зеленский ранее использовал формулировку о необходимости «справедливо вернуть войну домой», объясняя расширение географии украинских ударов по объектам внутри России. Вместе с тем конкретную связь этой концепции именно с объектами Wildberries украинские власти официально подробно не раскрывали.

Так или иначе, масштаб атак на логистическую инфраструктуру Wildberries вызвал обсуждение так же возможных экономических последствий. Поскольку маркетплейс занимает доминирующее положение на российском рынке электронной коммерции, нарушения в работе его складской сети затронули и сотни тысяч продавцов, использующих платформу для хранения и реализации товаров.

По различным оценкам, суммарная площадь складов, подвергшихся атакам, превышает 1,2 миллиона квадратных метров. Если исходить из официальных данных о том, что к концу 2025 года совокупная площадь логистической инфраструктуры Wildberries составляла около 5,2 миллиона квадратных метров, то есть, под ударами оказались объекты, обеспечивавшие значительную часть всей складской сети компании.

Экономические последствия ударов начали оценивать уже после первых атак, по данным ряда российских деловых изданий и аналитиков рынка электронной коммерции, первоначально ущерб самой компании после атак на склады в Электростали и Котовске оценивался примерно в 22-36 миллиардов рублей. После последующих ударов по объектам в Краснодаре, Невинномысске и других регионах отдельные оценки выросли примерно до 60 миллиардов рублей. При этом окончательный размер ущерба остается неизвестным, поскольку часть объектов продолжала обследоваться, а некоторые склады временно не функционировали.

Вместе с тем эксперты обращают внимание, что непосредственные финансовые потери самого маркетплейса могут оказаться ниже совокупного ущерба его партнеров. Значительная часть продукции, находившейся на атакованных складах, принадлежала не Wildberries, а независимым продавцам, работающим через платформу.

По оценкам специалистов, только после первых атак стоимость утраченных товаров предпринимателей могла превышать 150 миллиардов рублей. Окончательная сумма убытков после последующих ударов официально не называлась, однако аналитики отмечают, что она, вероятно, существенно увеличилась.

Стоит отметить, что для многих представителей малого бизнеса склады Wildberries являются основным местом хранения продукции. Уничтожение товаров означает буквально остановку продаж, нарушение обязательств перед покупателями, срыв поставок и необходимость заново формировать товарные запасы. Особенно чувствительными подобные последствия могут оказаться для небольших компаний, работающих с ограниченным оборотным капиталом.

Дополнительную сложность представляет юридическая сторона вопроса, ведь согласно условиям сотрудничества маркетплейса с продавцами, компания не всегда несет обязанность полностью компенсировать стоимость уничтоженных товаров при чрезвычайных обстоятельствах. Именно поэтому после первых атак в экспертной среде появились сомнения относительно того, сможет ли Wildberries возместить предпринимателям весь причиненный ущерб.

Тем не менее, позднее компания объявила о запуске программы компенсаций и представители маркетплейса сообщили, что выплаты будут производиться постепенно по специальной модели расчета. Согласно заявленному механизму, компенсация начисляется не единовременно, а поэтапно, исходя из предполагаемой скорости реализации товара, как если бы он продолжал продаваться со склада в обычном режиме.

Помимо денежных компенсаций, Wildberries объявила о дополнительных мерах поддержки партнеров. В частности, компания сообщила о намерении упростить логистику для пострадавших продавцов, ускорить перераспределение товарных потоков между действующими складами и оказать содействие в переговорах с банками по вопросам отсрочки кредитных обязательств.

Компания также заявила, что семьям погибших будет выплачено по два миллиона рублей, а работники, получившие тяжелые травмы, смогут рассчитывать на выплаты в размере одного миллиона рублей. При этом официальная информация о количестве погибших и пострадавших остается ограниченной. В открытых источниках известно лишь о нескольких подтвержденных случаях гибели сотрудников и десятках пострадавших, однако личности большинства из них публично не раскрывались.

Кроме того, в СМИ также появились отдельные свидетельства работников складов, утверждавших, что эвакуация на некоторых объектах была организована недостаточно эффективно.

Российский экономист Максим Миронов в комментарии The Wall Street Journal выразил мнение, что удары по логистическим объектам вряд ли способны существенно изменить общую устойчивость российской экономики. По его оценке, их основное воздействие носит психологический характер, поскольку подобные события делают последствия вооруженного конфликта более заметными для жителей российских регионов.

Тем не менее, несколько иную позицию занимает научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Александр Коляндр. В комментарии Financial Times он отметил, что разрушение крупных логистических объектов способно оказать более ощутимое влияние на малый бизнес. По его мнению, уничтожение товарных запасов может привести к банкротству части предпринимателей, сокращению оборотов маркетплейса и, как следствие, снижению налоговых поступлений.

Экономист Сергей Гуриев также обращал внимание на более широкий экономический эффект подобных атак. По его словам, нарушения работы крупнейшей логистической платформы способны повлиять не только на электронную коммерцию, но и на повседневную жизнь миллионов покупателей, использующих Wildberries для приобретения товаров первой необходимости. Он отмечал, что подобные события оказывают влияние как на экономические процессы, так и на общественное восприятие происходящего внутри страны.

Несмотря на масштаб повреждений, Wildberries продолжила перераспределять логистические потоки между сохранившимися распределительными центрами. Часть объектов после проверки возобновила работу в течение нескольких часов или суток, тогда как наиболее серьезно пострадавшие склады оставались закрытыми значительно дольше.

При этом аналитики подчеркивают, что окончательные экономические последствия смогут быть оценены лишь спустя несколько месяцев, когда станет понятно, насколько быстро удастся восстановить поврежденную инфраструктуру, завершить выплаты продавцам и вернуть логистическую систему к штатному режиму работы.

Еще одну мысль публично озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, при выборе целей учитывались предполагаемые связи компании с российскими государственными структурами, а также тот факт, что деятельность крупных российских компаний формирует налоговые поступления в федеральный бюджет. Кроме того, Подоляк заявил, что ухудшение положения малого бизнеса может усиливать внутреннее общественное недовольство.

Вопрос о правомерности подобных ударов так же стал предметом обсуждения специалистов по международному гуманитарному праву.

Согласно Женевским конвенциям и Дополнительному протоколу I к ним, законной военной целью может считаться только такой объект, который в силу своего характера, назначения, местоположения или использования вносит эффективный вклад в ведение военных действий, а его уничтожение предоставляет определенное военное преимущество.

Юристы подчеркивают, что даже в случае использования гражданского объекта в военных целях каждая конкретная атака должна соответствовать принципам необходимости, различения и соразмерности. Это означает, что предполагаемая военная выгода должна быть достаточной, а ожидаемый ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре не должен быть чрезмерным по отношению к этой выгоде.

Некоторые специалисты обращают внимание, что даже если отдельные партии продукции военного назначения действительно находились на складах, это не означает автоматически, что весь логистический комплекс приобретает статус законной военной цели. Тем не менее, стоит отметить, что Россия не ратифицировала Римский статут МУС, и у суда нет юрисдикции расследовать преступления на территории РФ в границах 1991 года.

Отдельное место в общественной дискуссии заняла информация о взаимодействии Wildberries с российскими государственными органами в сфере регулирования интернет-трафика.

Весной 2026 года ряд российских и зарубежных средств массовой информации сообщил, что маркетплейс начал применять дополнительные механизмы проверки сетевого трафика пользователей. В публикациях утверждалось, что при использовании некоторых сервисов обхода ограничений доступ к отдельным функциям платформы мог ограничиваться. Также сообщалось, что сведения о новых IP-адресах, связанных с использованием VPN-сервисов, могли передаваться в Роскомнадзор в рамках исполнения требований российского законодательства.

Таким образом, ситуация вокруг Wildberries стала не только одним из наиболее обсуждаемых эпизодов последних недель. По мере развития ситуации продолжают поступать новые заявления как со стороны российских и украинских официальных лиц, так и со стороны самой компании Wildberries. Окончательные масштабы материального ущерба, влияние атак на деятельность маркетплейса, его продавцов и логистическую инфраструктуру, а также возможная международно-правовая оценка произошедшего пока остаются открытыми вопросами.

В настоящее время большая часть информации о мотивах ударов, содержимом атакованных объектов и их военном значении основывается на заявлениях сторон конфликта, которые независимо подтвердить в полном объеме затруднительно.