 Азербайджанская нефть подешевела до $95 за баррель | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Азербайджанская нефть подешевела до $95 за баррель

First News Media10:02 - Сегодня
Азербайджанская нефть подешевела до $95 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $7,15 или 6,9% — до $95,58.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $90,55.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $7,27 или 7,4% — до $91,48 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Поделиться:
330

Актуально

Политика

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Мнение

Тест на добрососедство: что стоит за решением Ирана объявить AzTV «вражеским ...

Общество

В нескольких населенных пунктах Баку временно ограничат подачу воды

Политика

МИД Азербайджана ответил Захаровой: Заявления о Карабахе искажают реальность

Экономика

Азербайджанская нефть подешевела до $95 за баррель

В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли на 12%

Азербайджан в I полугодии вложил в Карабах и Восточный Зангезур более 1 млрд манатов

В Азербайджане появится новый механизм страхования инвестиций

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Цена азербайджанской нефти превысила $100

В Азербайджане упростили платежи в Фонд страхования вкладов

Азербайджан в I полугодии вложил в Карабах и Восточный Зангезур более 1 млрд манатов

Переводы из России в Азербайджан через «Золотую корону» остановились

Последние новости

На границе с Ираном пресечена попытка контрабанды наркотиков - ФОТО

Сегодня, 13:03

Тест на добрососедство: что стоит за решением Ирана объявить AzTV «вражеским каналом»

Сегодня, 12:55

Дочь Ким Чен Ына впервые приняла участие в памятных мероприятиях государственного уровня

Сегодня, 12:44

Визит Президента Ильхама Алиева в Берлин: в одном шаге от победы в стратегической конкуренции за газовый рынок Европы

Сегодня, 12:40

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Сегодня, 12:36

В Баку задержан мужчина, оскорблявший верующих и покрытых женщин в социальных сетях - ВИДЕО

Сегодня, 12:34

Молдова ввела режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

Сегодня, 12:27

Бакинский метрополитен объяснил, как вернуть потерянную или забытую вещь - ФОТО

Сегодня, 12:13

В нескольких населенных пунктах Баку временно ограничат подачу воды

Сегодня, 12:05

В Баку сломавшаяся ветка дерева упала на женщину - ВИДЕО

Сегодня, 11:53

Эльшад Хосе госпитализирован в психиатрическую больницу

Сегодня, 11:48

МИД Азербайджана ответил Захаровой: Заявления о Карабахе искажают реальность

Сегодня, 11:45

Мэр: Турция начала реконструкцию ж/д участка Акьяка-Гюмри

Сегодня, 11:40

Финляндия закрыла часть морского и воздушного пространства из-за угрозы БПЛА

Сегодня, 11:33

До 816 долларов за туриста: Дубай запустил новую программу по привлечению иностранных гостей

Сегодня, 11:25

Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» встретится с «КуПС» в ответном матче в Финляндии

Сегодня, 11:19

В Китае продолжаются поиски десятков пропавших после крупного оползня

Сегодня, 11:13

Всемирный день борьбы с гепатитом

Сегодня, 11:10

США поддержали решение Чада о выходе из МУС

Сегодня, 11:03

Музыканта D4vd будут судить по обвинению в убийстве несовершеннолетней

Сегодня, 11:00
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30