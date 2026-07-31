ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,5 %.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,5 %, а верхний — 7,5 %.

«При принятии решения о параметрах процентного коридора учитывались динамика фактической и прогнозируемой инфляции, а также процессы, происходящие на внутреннем финансовом рынке. С одной стороны, пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения обусловливает ужесточение денежно-кредитной политики, но с другой стороны, значительное превышение предложения над спросом на валютном рынке поддерживает мягкую денежно-кредитную политику. Взаимная балансировка этих факторов обусловливает сохранение параметров процентного коридора без изменений», — заявили в ЦБА.

Информация о следующем решении относительно параметров процентного коридора будет обнародована 23 сентября.