Дорожная полиция обратилась к водителям, планирующим поездки в выходные

В связи с ожидаемым увеличением числа поездок в регионы в предстоящие выходные Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения.

В ведомстве отметили, что рост интенсивности движения транспорта на автомобильных дорогах республиканского значения требует от всех участников дорожного движения повышенного внимания и ответственности.

"Следует помнить, что дальняя поездка требует не только технической исправности автомобиля, но и хорошей физической и психологической подготовки водителя", - говорится в обращении.

В полиции подчеркнули, что управление автомобилем в состоянии усталости, недосыпания или при сниженной концентрации внимания значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителей также призвали соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, выдерживать безопасную дистанцию, избегать опасных обгонов и маневров, а также не отвлекаться за рулем.

Кроме того, ГУГДП обратилось к пешеходам, напомнив, что переход дороги в неустановленном месте, выход на проезжую часть без оценки скорости приближающегося транспорта, а также использование мобильных телефонов и других отвлекающих устройств могут привести к тяжелым последствиям.

"Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, предварительно установив визуальный контакт с водителями и убедившись в безопасности перехода", - подчеркнули в дорожной полиции.